Mulher vai presa após manter cachorro preso em corda curta e na sujeira

Um mulher de 30 anos foi presa nesta quinta-feira após denúncia e constatação de maus-tratos a um cachorro. O caso aconteceu na cidade de Sumaré, no bairro Nova Veneza.

Segundo o boletim de ocorrência, a ONG Cadeia Para Maus Tratos recebeu a denúncia sobre um possível caso de maus-tratos, onde teria um cachorro em uma residência amarrado a uma corrente curta, sem alimentação e em um local com bastante sujeira, considerado impróprio. A equipe liderada pelo vereador de Sumaré Alan Leal e pelas ativistas da causa Roberta Lima e Priscila Peterlevitz, foi até o local, não encontraram os responsáveis e deixaram uma notificação.

Após isso, a ONG recebeu nova denúncia e então a equipe voltou ao local juntamente com policiais civis e encontrou o proprietário da residência que informou que o animal era de sua filha. No local, a equipe se deparou com o animal amarrado a uma corda curta, em local sujo com fezes espalhadas, sem água e sem alimentação.

A ‘tutora’ do animal compareceu à delegacia e recebeu voz de prisão pela prática em tese do crime de maus-tratos e foi conduzida para a cadeia pública de Monte Mor.

Mais notícias da cidade e região