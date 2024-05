McDonald's expande presença no Centro de Campinas

Prestes a completar 38 anos da inauguração do primeiro restaurante em Campinas, na avenida Norte Sul, em setembro de 1986, o McDonald’s comemora o início da operação de seu 23º restaurante, instalado na avenida Anchieta 267, próximo a Prefeitura.

O segundo Méqui do Centro da cidade, chega para tornar cada vez mais prático e conveniente o dia a dia dos consumidores nesta região. Com a cozinha no segundo andar, os sanduíches são produzidos e levados ao balcão através de uma esteira eletrônica, seguindo o conceito “Split Kitchen”.

Além das opções de compra tradicionais como totens de autoatendimento no salão ou no balcão, os clientes do Centro também poderão utilizar o sistema Drive-Thru ou fazer pedidos através do aplicativo, escolhendo o Peça e Retire ou McDelivery.

Comprometido com a geração de emprego e desenvolvimento regional, a unidade gerou 60 novas vagas de trabalho, sendo a maior parte para jovens que estão buscando a primeira oportunidade, não demandando experiência prévia. A iniciativa faz parte do olhar especial da companhia para os que estão buscando ingressar no mercado de trabalho, oferecendo capacitação para que se desenvolvam profissionalmente.

Serviço

Endereço: avenida Anchieta 267, esquina com a rua Barreto Leme, Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 8h às 02h.

Sexta, sábado e domingo das 8h às 04h.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2024). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

