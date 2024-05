O vereador Willian Souza, novamente, esteve em Brasília para buscar recursos para Sumaré.

Na quarta-feira (22), ele foi recebido pelo próprio Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. Neste ano, é a terceira viagem do parlamentar à capital do Brasil. Em todas as ocasiões ele foi recebido por Lula no gabinete presidencial.

“Sempre que encontro com o Presidente ele reforça o seu carinho e atenção com Sumaré. Durante nossas idas a Brasília não tem sido diferente. Ele próprio me atende e liga para os ministros liberarem os recursos necessários para Sumaré subir de patamar”, pontua o vereador Willian.

O parlamentar também se reuniu com o Ministro Chefe, Alexandre Padilha, que reforçou o compromisso do governo federal em ajudar Sumaré na construção de um Hospital Municipal.

Em vídeo publicado nas redes sociais de Willian, o ministro afirma que tem “muito orgulho de ter sido, enquanto Ministro da Saúde, quem ajudou a construir a UPA Macarenko e, agora, como Ministro da Coordenação Política, dialogar com a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, para construir o Hospital Municipal de Sumaré”.

Ao lado do Presidente Lula, Willian também conversou com o Ministro das Cidades, Jader Filho, sobre o retorno do programa Minha Casa, Minha Vida para Sumaré. “Hoje, a cidade tem mais de 50 mil pessoas morando em áreas de risco ou pagando aluguel. Com o Minha Casa, Minha Vida, vamos avançar sobre esse desafio e garantir moradia com dignidade e o direito à casa própria”, afirma o vereador Willian.

Willian está sem seu segundo mandato de vereador. Em 2016 foi eleito pela primeira vez e, em 2020, reeleito vereador mais votado. Também foi presidente da Câmara por dois mandatos. Na segunda ocasião, foi reeleito por unanimidade. Hoje, Willian é pré-candidato a prefeito de Sumaré e, em decorrência do seu trabalho, é um nome forte para conquistar a prefeitura.

