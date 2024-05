Professor da rede estadual de São Paulo têm até hoje pra mudar de escola

Termina nesta sexta-feira (24) o prazo para inscrições no concurso de remoção professores efetivos da rede estadual de São Paulo.

O processo é aberto a docentes do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio interessados em mudar de unidade. O edital com as regras foi publicado na edição de 14 de maio do Diário Oficial do Estado.

As inscrições são on-line no site portalnet.educacao.sp.gov.br. Além do cadastro, o prazo máximo para entrega dos documentos nas escolas também se encerra amanhã. Os resultados serão divulgados até 30 de julho.

Serão aceitas solicitações por motivo de união de cônjuge (civil ou estável) e por títulos (aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado). Em caso de desempate, serão considerados o tempo de trabalho no serviço público, número de filhos e idade.

A expectativa é que os docentes removidos participem da atribuição de classes e aulas válida para o ano letivo de 2025 já nos novos endereços. Hoje, mais de 85 mil dos docentes que atuam na rede estadual são efetivos.

