Um leitor do NovoMomento flagrou na noite deste sábado produtos que seriam dos lotes contaminados e proibidos pela Anvisa à venda em unidade da rede de supermercados PagueMenos em Americana.

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O flagra aconteceu na unidade do jardim São Domingos, região mais nobre da cidade. Ele contou a reportagem que foi questionar o repositor e este o teria recomendado que fosse reclamar lá na fábrica da Ypê.

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Vídeo- Leitor vê produtos Ypê à venda no Pague Menos em Americana

“Eu então respondi que o mercado que deveria recolher e entrar em contato com a Ypê, mas ele só me ignorou e continuou repondo”, contou.

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