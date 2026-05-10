O Paço Municipal é um ponto de recebimento da campanha de arrecadação de armações de óculos. A iniciativa tem o apoio do Fundo Social de Solidariedade de Americana e é promovida pela Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana (AESCON), em parceria com o Sindicato dos Contabilistas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia (SINCOAM).

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As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Balcão de Informações do piso térreo da Prefeitura, na Avenida Brasil, 85, Centro.

“O objetivo da campanha é arrecadar armações novas ou usadas para destinação a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É uma ação solidária que vai ajudar muito as pessoas que não têm condições financeiras de adquirir os óculos de grau, auxiliando na saúde ocular dos que mais precisam”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

A solicitação de óculos de grau pode ser feita mediante apresentação de receita médica e avaliação socioeconômica nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social). Após a aprovação, a demanda é encaminhada ao Fundo Social para o atendimento junto à ótica Exótica, credenciada nesse processo. As armações arrecadadas passam por adequações e recebem lentes conforme a prescrição médica, sendo entregues gratuitamente aos beneficiários.

Doações no Paço e fora

As doações de armações de óculos podem ser entregues também na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, nº 930-B, no Jardim São Paulo, às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h.

A AESCON disponibiliza outros pontos de coleta em escritórios associados, empresas e instituições de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3406-8366.

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