A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início, em 1º de maio, à “Operação São Paulo Sem Fogo 2026”, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.761, de 30 de abril de 2026. Trata-se de uma iniciativa do Governo de São Paulo que visa prevenir e combater incêndios florestais e incêndios.

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No Município, a ação é coordenada pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, por meio da Divisão de Defesa Civil, e se estende até 30 de setembro — período marcado por baixa umidade relativa do ar, quedas de temperatura, redução da vazão dos mananciais e aumento na incidência de incêndios em áreas com cobertura vegetal.

A operação se baseia na adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos da estiagem. Ações são realizadas a partir do acompanhamento de três parâmetros: índices de baixa umidade relativa do ar, previsão meteorológica e vistoria de campo.

O decreto estabelece emissão de alertas em caso de queda brusca de temperatura — o parâmetro é 13°C — e disseminação de informações sobre cuidados quando os raios ultravioletas atingirem índice a partir de 8.

Denúncias recebidas pela Defesa Civil sobre ocorrências de incêndio também serão encaminhadas em caráter de urgência aos setores de fiscalização da Administração Municipal para realização de vistoria e execução de providências, como aplicação de penalidades.

Comitê em Santa Bárbara

O Comitê Gestor da Operação é composto por representantes das secretarias municipais de Segurança, Trânsito e Defesa Civil; Obras e Serviços; Promoção Social; Meio Ambiente; Saúde; Governo; Planejamento; Desenvolvimento Econômico; Educação; Fazenda; Administração; Justiça e Relações Institucionais, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Durante este período, a Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas, como o aumento da ingestão de líquidos, frutas e vegetais para evitar a desidratação, o uso consciente de água e energia elétrica, bem como cuidados com o descarte de cigarros acesos, soltura de balões e a prática de queimadas.

Em caso de ocorrência de incêndios, os munícipes podem acionar a Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste pelos telefones 199 (atendimento 24 horas) ou (19) 3454-3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). A Defesa Civil está localizada na Rua Graça Martins, nº 464, Centro.

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