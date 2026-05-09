Candidato a vereador nas eleições de 2024 pelo Republicanos, Tim Estopa conquistou 1.196 votos, ficando como primeiro suplente do partido e chegando a assumir a cadeira em uma oportunidade na atual legislatura em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Agora, Tim reforça seu apoio ao pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina e também confirma parceria com o deputado federal Marcos Pereira.

A união vem trazendo resultados importantes para Americana. Por meio de articulação feita por Molina e a pedido de Tim Estopa, Marcos Pereira já destinou cerca de R$ 1,5 milhão em recursos para o município, além da conquista de uma base móvel comunitária para a Polícia Militar, fortalecendo a segurança nos bairros.

Segundo Tim, a parceria com Molina e Marcos Pereira representa trabalho sério e compromisso com a população.

Fala Tim Estopa

“Nosso objetivo é continuar buscando melhorias para Americana, principalmente nas áreas que mais precisam de atenção. Política se faz com resultado e presença ao lado do povo”, destacou.

Leia + sobre política regional