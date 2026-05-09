A Prefeitura de Nova Odessa recebeu oficialmente, na manhã deste sábado (09/04), uma nova ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). A entrega foi realizada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante evento no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, que marcou a distribuição de dezenas de veículos e equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a região.

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A unidade recebida por Nova Odessa é uma ambulância zero-quilômetro, equipada para o suporte básico de vida, fruto dos projetos aprovados pelo município no Novo PAC Seleções 2025. Anteriormente, em março deste ano, a cidade já havia participado da cerimônia de entrega simbólica dos recursos em São Paulo. Agora, o veículo chega fisicamente à frota municipal.

Sec de Saúde de Nova Odessa fala à reportagem

“A nova ambulância vai nos permitir avançar nas tratativas para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na cidade e dar mais agilidade no socorro aos moradores de Nova Odessa”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que participou do evento juntamente com o secretário municipal de Saúde, Lucas Bento.

Além da nova ambulância, Nova Odessa foi recentemente contemplada pelo PAC com combos de modernização para as UBSs 1 (Centro) e 3 (Jardim São Manoel), além de um kit multimídia para teleconsultas, iniciativas que continuam em fase de implantação.

Ao todo, foram entregues no ato em Campinas três unidades odontológicas móveis, 12 micro-ônibus do programa “Agora Tem Especialistas — Caminhos da Saúde” e 20 ambulâncias do SAMU, que serão utilizadas para reforçar o atendimento à população na região.

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