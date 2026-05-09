Local totalmente revitalizado recebe evento com entrada gratuita nos dias 23 e 24 de maio

Nos dias 23 e 24 de maio, a Represa do Marcelo Pedroni será o cenário de uma experiência que une lazer, cultura e desenvolvimento econômico: a Rota Cervejeira de Sumaré. O evento, realizado pela Prefeitura de Sumaré através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, acontece das 10h às 22h, consolidando a cidade como um importante destino de experiências gastronômicas na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

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A iniciativa reúne cerca de dez expositores de cervejarias artesanais, além de uma praça de alimentação diversificada com food trucks, música ao vivo e espaço exclusivo para as crianças. Ao integrar entretenimento e valorização da produção regional, a Rota Cervejeira promove a ocupação qualificada de um dos principais cartões-postais do município, oferecendo um ambiente acolhedor para famílias e turistas.

Economia

Mais do que um evento de lazer, a Rota Cervejeira é uma ferramenta de fomento à economia criativa. A proposta visa fortalecer o comércio local, gerar renda para produtores artesanais e potencializar o fluxo de visitantes, reafirmando a vocação turística de Sumaré. Com entrada gratuita, o evento é um convite para que moradores e visitantes vivenciem a cidade de forma diferente, desfrutando de gastronomia de qualidade em um cenário natural privilegiado.

“A Rota Cervejeira nasce com o propósito de posicionar Sumaré como um destino regional de experiências. Nossa intenção é unir o potencial turístico da Represa do Marcelo à força da nossa gastronomia e da produção artesanal. É um evento que fomenta a economia criativa, gera oportunidades para nossos comerciantes e, acima de tudo, valoriza o turismo local. Estamos preparando um ambiente seguro e familiar para mostrar que Sumaré se consolida, cada vez mais, como uma cidade vibrante, que une cultura, turismo, lazer e desenvolvimento econômico de forma sustentável.”

Serviço

• O que: Rota Cervejeira de Sumaré.

• Onde: Represa do Marcelo Pedroni.

• Quando: 23 e 24 de maio (Sábado e Domingo), das 10h às 22h.

• Atrações: 10 cervejarias, praça de alimentação, música ao vivo e espaço kids.

• Entrada: Gratuita.

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