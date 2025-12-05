Léo da Padaria pede mais pontos de recarga do cartão do sistema de transporte coletivo

Leia + sobre política regional

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a instalação de novos pontos de recarga do cartão utilizado no sistema de transporte coletivo municipal em diversos bairros da cidade.

No documento, o parlamentar relata que após solicitar novos pontos de recarga de cartão de ônibus no bairro Praia Azul, através de uma indicação, os moradores de vários bairros têm relatado dificuldades para realizar a recarga de seus cartões de transporte público. “Atualmente, a escassez de pontos de recarga obriga a população a se deslocar para a região central, muito distante de diversos bairros, ocasionando transtornos, atrasos e prejuízos ao cotidiano daqueles que dependem diariamente do transporte coletivo. E no único ponto de recarga, também recebemos reclamações sobre longos períodos de espera no atendimento”, ressalta Léo.

O autor questiona se existe previsão para a instalação de novos pontos de recarga em bairros da cidade; quais bairros serão contemplados; quais medidas estão sendo adotadas para garantir que o único ponto de recarga da cidade funcione de forma contínua e eficiente e se existe algum plano de melhoria, atualização ou integração do aplicativo de recarga, de forma que ele funcione corretamente e atenda à demanda da população.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (09) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP