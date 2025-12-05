Inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2025 em Americana vão até hoje

Termina nesta sexta-feira (5) o período de inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2025 – “EnCantos e Luzes de Natal”, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA). A participação é gratuita, e as inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner do evento.

O concurso cultural é dividido em duas categorias: residências e empresas. Proprietários e locatários dos imóveis podem participar, conforme os termos do regulamento, também disponível no site. A decoração deve ser instalada na fachada, jardim ou vitrine dos imóveis, até a próxima segunda-feira (8), e precisa estar visível a partir da via pública.

“A decoração natalina nos imóveis de Americana cria um cenário encantador e atrativo que fortalece o verdadeiro espírito de fim de ano, despertando memórias afetivas e promovendo a convivência em família e entre os vizinhos. Ações como essa fortalecem nosso senso de comunidade e nos conduzem a uma vivência de otimismo e fraternidade. Por isso, convidamos as famílias a se dedicarem às decorações, que tornam nossa cidade ainda mais bonita”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Entre os dias 8 e 11 de dezembro, membros da Comissão Julgadora, composta por servidores da Secretaria de Cultura e Turismo e integrantes da ACIA, visitarão os prédios inscritos para avaliar critérios como espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza e inovação, iluminação e impacto visual da decoração diurna e noturna.

Três decorações em cada categoria serão premiadas com troféu e vale-compras no comércio local, nos seguintes valores:

1º lugar – R$ 2.000,00

2º lugar – R$ 1.300,00

3º lugar – R$ 700,00

O resultado do Concurso de Decoração Natalina 2025 – “EnCantos e Luzes de Natal” será divulgado no dia 12 de dezembro, nos sites da Prefeitura e da ACIA, e a solenidade de premiação acontece no dia 18, na Praça Comendador Müller, no Centro.

