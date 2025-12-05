Mulher procurada por roubo é detida em caixa eletrônico no Centro de Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de roubo (Artigo 157 do Código Penal) foi detida na noite desta quinta-feira (4) por uma equipe do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no Centro de Sumaré.

Os policiais realizavam rondas pela Rua Dom Barreto quando visualizaram a mulher acompanhada de um jovem tentando realizar um saque em um caixa eletrônico, em uma ação que chamou a atenção pela possível relação com golpes aplicados contra idosos. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com os dois. Ao consultar os dados pessoais, os militares constataram que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. O jovem, que segundo ela era apenas um conhecido que a auxiliava na operação bancária, foi liberado no local.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Plantão Policial de Sumaré. A autoridade policial ratificou a detenção, e ela permaneceu à disposição da Justiça.

Veículo roubado e apreensão de moto adulterada em Hortolândia

O 48º BPMI também registrou duas ações distintas em Hortolândia nesta quinta-feira (4), resultando na prisão de dois indivíduos — um por roubo de veículo e outro por adulteração de sinal identificador de motocicleta.

A primeira ocorrência aconteceu durante a tarde, na Avenida Santana, no Jardim Amanda. Após alerta da Central de Monitoramento sobre a possível entrada de um Hyundai HB20 roubado pela cidade, uma equipe intensificou o patrulhamento e localizou o veículo suspeito.

O condutor foi abordado e, embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta ao emplacamento confirmou que o automóvel havia sido roubado horas antes em Campinas.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Hortolândia, onde a vítima reconheceu o homem como autor do roubo. A prisão em flagrante foi ratificada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Motocicleta

A segunda ação ocorreu pela manhã no Jardim São Jorge, próximo ao cruzamento das ruas Minas Gerais e Rondônia. Policiais da ROCAM avistaram um indivíduo empurrando uma motocicleta com placa artesanal. Na abordagem, nada de ilícito foi localizado com o suspeito, porém a moto apresentava o chassi suprimido, impossibilitando a identificação de sua origem.

Questionado, o homem afirmou ter adquirido o veículo por R$ 1 mil de um conhecido. A placa, feita de forma artesanal, reforçou a suspeita de adulteração. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso após os procedimentos da Polícia Judiciária.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP