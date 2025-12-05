Nesta quarta-feira (3), o Instituto Caramelo participou de uma operação policial que resultou no resgate de 22 cães mantidos em situação de extremo sofrimento em um canil clandestino no bairro da Aricanduva, em São Paulo. A ação ocorreu mediante mandado de busca e apreensão e contou com o apoio da Polícia Civil, Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-SP).

No local, os voluntários encontraram pugs e bulldogs submetidos a condições insalubres, muitos deles idosos e gravemente negligenciados. Diversos animais apresentavam tumores, problemas articulares, secreções oculares, doenças de pele e outras complicações associadas à exploração reprodutiva contínua. O ambiente, segundo relato da equipe, tinha odor forte devido à falta de higiene e ventilação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Esses cães, especialmente por terem o crânio achatado, já enfrentam naturalmente inúmeras dificuldades respiratórias, oftalmológicas e articulares. Ainda assim, eram explorados sem qualquer cuidado ou dignidade. Lutamos muito para que espaços como esse não existam mais, mas seguimos enfrentando estruturas financiadas pela demanda por reprodução irresponsável”, conta Yohanna Perlman, diretora executiva do Instituto Caramelo.

A operação também identificou que o responsável pelo espaço se apresentava como médico-veterinário, embora não possua diploma nem registro no CRMV. Ele afirmou ainda lecionar em um curso de pós-graduação, o que ampliou a necessidade de apuração e envolvimento de diferentes órgãos na ação. Agora, os 22 cães passam por avaliação veterinária completa e receberão cuidados contínuos.

“Pela primeira vez na vida, esses animais vão passar o Natal e o Ano Novo assistidos, protegidos e livres de exploração. Nosso compromisso é garantir que cada um deles tenha a chance de recomeçar, cercado de respeito e acolhimento”, completa Yohanna.

O Instituto Caramelo segue acompanhando o caso e prestando suporte aos animais até que estejam totalmente reabilitados e aptos a seguirem para lares responsáveis.

Sobre o Instituto Caramelo

Referência nacional no resgate e reabilitação de animais em situação de abandono e maus tratos, o Instituto Caramelo é uma organização não governamental sem fins lucrativos que nasceu em fevereiro de 2015 para dar voz àqueles que não podem falar. Com um hospital veterinário 24 horas, atende mais de 300 animais e realiza castrações gratuitas, intervenções emergenciais e acompanhamento contínuo até que todos estejam prontos para adoção responsável.

Leia Mais Notícias do Brasil