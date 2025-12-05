O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação e um requerimento solicitando melhorias na infraestrutura das feiras livres e informações detalhadas sobre seu funcionamento. Entre as propostas, estão a ampliação de banheiros químicos, instalação de pontos de água potável, reforço da limpeza e melhor iluminação.

No requerimento, o parlamentar pede esclarecimentos sobre o cadastro dos feirantes, critérios de participação, distribuição dos espaços, fiscalização sanitária, estrutura oferecida pela Prefeitura e segurança durante os dias de feira.

“As feiras livres fazem parte da tradição da nossa cidade, movimentam a economia e garantem renda a muitas famílias. Precisamos oferecer estrutura aos feirantes e transparência no funcionamento para que tudo ocorra da melhor forma para quem trabalha e para quem compra”, afirmou Juninho.

Os documentos serão votados em sessão ordinária e encaminhados ao Poder Executivo para providências.

O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o uso de escolas como alojamento e a destinação da receita arrecadada em jogos universitários realizados no município.

No documento, Renan explica que objetivo é tornar público o quanto foi gasto pela administração municipal para a limpeza e adequação das escolas utilizadas como alojamento, além do valor arrecadado pelos organizadores e sua destinação. “O uso de escolas públicas como alojamento para jogos universitários movimenta o comércio, traz turismo ao município e fortalece o esporte, porém exige transparência quanto ao uso dos espaços, fiscalização, investimentos e destinação da receita arrecadada.”, afirma Renan.

O autor questiona a quantidade de eventos do tipo que foram realizados na cidade de Americana e quais escolas foram utilizadas como alojamento no período. No documento, pergunta ainda se a arrecadação dos jogos universitários foi destinada ao Fundo Municipal de Esportes e qual o montante do valor obtido em cada competição.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (2) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

