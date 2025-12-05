O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi incluído pelo jornal inglês Financial Times na “Influence List 2025”, lista anual reúne 25 personalidades mais influentes globalmente e que moldaram o mundo neste ano.

A semana parece ter sido positiva para o ministro do supremo. Muito tem se falado da saída dele e da esposa da tal Lei Magnitsky imposta pelo governo Trump quando tentava salvar o ex-presidente Bolsonaro.

Alexandre de Moraes herói

O magistrado aparece na categoria “Heróis”, ao lado de nomes como Jane Fonda e Margaret Atwood. Segundo texto assinado pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Schwarcz, Moraes se destacou “num momento em que muitas cortes supremas cederam ao poder de autocratas” e tornou-se “um símbolo de democracia e justiça no Brasil”.

A autora afirmou que a atuação de Moraes “fortaleceu a compreensão coletiva no Brasil de que a Constituição não é um mero ornamento”, ao enfrentar ataques ao sistema eleitoral e desinformação. No entanto, observou também que “o uso de instrumentos legais excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais revelam uma tensão entre firmeza e excesso”.

