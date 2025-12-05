Crianças de Hortolândia começam a receber brinquedos do Fundo Social

O Natal começou mais cedo para centenas de crianças, com famílias atendidas em serviços do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), em Hortolândia. Elas receberam presentes que foram arrecadados durante a campanha “Hortolândia Solidária: Alegre uma Vida” 2025, promovida pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade).

A distribuição começou, na terça-feira (2), pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Jd. Amanda, onde foram beneficiadas 122 crianças e jovens, com idades entre zero e 17 anos de idade, atendidas no SPAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias).

“Realizar essa ação de entrega de presentes e panetones às famílias é realizar uma vinculação com às famílias para além das vulnerabilidades. Vimos crianças e adolescentes escolherem seus presentes, abrirem na hora e brincar. Vimos as mães encantadas com o carinho com que foi feito. O CRAS Amanda pensou que seria interessante que as mães e crianças escolhessem seus presentes e isso foi mágico! A quantidade de abraços, sorrisos e alegria foi imensa. Deixo aqui os nossos sinceros agradecimentos às equipe do Fundo Social e da Secretária de Inclusão Social”, afirmou o coordenador do CRAS Amanda, Willian Cassiano da Cruz Pinto Oliveira.

Na quarta (03/12), a distribuição de presentes foi no CRAS Vila Real, onde foram atendidas 55 crianças e adolescentes. Segundo o cronograma da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a entrega natalina na rede SUAS vai até a próxima segunda-feira (08/12), passando por todos os sete CRASs da cidade e beneficiando ao todo mais de 1.400 pessoas.

“Nós vamos fazer chegar o brinquedo na mão de cada criança. Estamos priorizando os CRASs e as instituições que trabalham com contraturno com as nossas crianças, assim como as que vão ao Fundo Social. Já estamos entregando a elas, quando a família passa por lá. Assim, vamos trabalhando o mês de dezembro inteiro. É a concretização do nosso trabalho. Quando chega no final, a gente se sente realizado por ter feito a campanha e poder entregar na mão da pessoa para quem a gente trabalhou realmente”, ponderou a presidente do FunSol e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

