Deus tem uma necessidade! Como assim? Ele não é o Todo Poderoso? Ele não é autossuficiente? Sim. Ele é totalmente poderoso. Ele é suficiente em si mesmo. Mas, Ele tem uma necessidade. Eu aprendi isso com os textos antigos dos profetas: “A quem enviarei, e quem há de ir por nós?”. Quando Isaías percebe a “necessidade” de Deus, ele prontamente se apresenta: “eis-me aqui, envia-me a mim”.

Deus precisa de minha bondade. Ele manifestará sua bondade por meio de meus gestos, de minhas atitudes e boas ações. Deus tem uma necessidade. Deus precisa da minha alegria. Ele manifestará o quanto Ele é alegre por meio da minha forma de ser e enxergar o mundo. Nossa alegria é mecanismo da revelação da alegria de Deus. Deus tem uma necessidade. Deus precisa do meu amor no trato de uns para com os outros. Ele é amor e escolheu amar as pessoas através do nosso amor. Não é à toa que toda a sua lei se resume no mandamento do amor. “Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo”.

Deus tem uma necessidade.

Ele precisa que eu seja humano. Todas as vezes que eu perco a minha capacidade de ser humano, Deus morre. Talvez por isso, Ele veio a este mundo em carne e osso, na pessoa de um carpinteiro, para me ensinar a ser mais humano. Ser humano no trato com as crianças. Ser humano no trato com o idoso. Ser humano e respeitoso no trato com o diferente. Ser humano e respeitoso no trato com aquele que tem um pensamento diferente do meu. Talvez seja esse o paradoxo maior da teologia. Aprender com Deus a sermos mais humanos.

Que neste Natal possamos compreender a “necessidade” de Deus. E, prontamente responder: “Eis-me aqui”. Deus me enviou porque Ele quer amar através de mim. Deus me enviou para demonstrar alegria através da minha alegria. Deus me enviou porque Ele quer demonstrar sua bondade através de minha bondade. Ele precisa de mim e de você. Nós seremos seus embaixadores aqui nesta terra!

Feliz Natal!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho, Pastor Presbiteriano e Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie

