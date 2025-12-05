O carro que havia se envolvido em acidente na avenida Brasil em Americana na quarta-feira foi parar próximo ao ribeirão Quilombo em Americana esta quinta-feira. Ele foi encontrado em ação da Guarda Municipal da cidade.

Durante patrulhamento preventivo na região central, a equipe da ROMU localizou um veículo no interior de um córrego sob a linha férrea, nas proximidades da Rua Carlos Gomes. Após verificação, constatou-se que o automóvel era o mesmo envolvido em um acidente ocorrido no dia anterior, na Avenida Brasil.

O proprietário foi localizado e acionou a seguradora, que providenciou a retirada do veículo por meio de guincho.

Carro nas galerias em Americana

