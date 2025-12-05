A Netflix. gigante do streaming ofereceu U$30 por ação, totalizando U$ 83B, pela divisão de Streaming & Studios, assim, ganhando o direito de negociar exclusivamente os últimos detalhes da compra.

A empresa de streamgin está adquirindo a Warner Bros, HBO, DC, HBO Max e o catálogo de produções e franquias da WBD.

A HBO Max vai ser absorvida pela gigante, Warner Bros games vai ser vendida para a Sony provavelmente, New Line vai ser mais pequena, haverá mais projetos da DC para o streaming, e a Warner passará a fazer filmes para o cinema e para a Net.

Com isso, a Netflix agora tem direitos sobre:

• HBO / HBO Max • Harry Potter • Universo DC

