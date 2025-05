Durante o período em que atuou como prefeito interino, Odir Demarchi contou muito fortemente com a parceria do vereador Lucas Leoncine. Os dois são do mesmo partido (PSD) e devem marchar próximos em 2028 e talvez até em 2026.

OD e LL participaram de diversas agendas juntos com destaques para: a quermesse do Cordenonsi, a feira Febratex na Fidam,

reuniões no gabinete de Odir para tratar de demandas do mandato, a inauguração do Lojão Hortifruti no Zanaga e a festa de Santa Rita de Cássia em Americana.

Ensaio para 2028 Odir Leoncine

Há quem veja na dupla perfil forte para prefeito e vice em 2028. Leoncine entregaria qualificação e discurso mais próximo às camadas médias e região central e OD levaria mais o perfil ‘povão’ e periferia para a conjuntura junto ao eleitorado.

