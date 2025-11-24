Leoncine pede mais patrulhamento da Gama no Jardim São Paulo

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo o reforço no patrulhamento da Guarda Municipal na região do Jardim São Paulo.

No documento, o parlamentar destaca um caso relatado pela imprensa local em outubro, quando uma loja recém-inaugurada foi furtada, resultando em um prejuízo superior a R$ 20 mil. “A segurança pública é uma prioridade. Recebemos relatos de um aumento preocupante de roubos de fiação, mercadorias e arrombamentos, especialmente em pontos comerciais no Jardim São Paulo, o que gera insegurança e prejuízo para quem empreende na região. É fundamental que a Guarda Municipal reforce o patrulhamento imediatamente”, diz Leoncine.

Ainda na indicação, o parlamentar sugere um trabalho de conscientização junto à população local para incentivar o registro correto das ocorrências junto às autoridades. “É crucial que os moradores e comerciantes registrem todas as ocorrências. Somente com esses dados completos poderemos direcionar o aumento do efetivo e planejar ações de segurança pública ainda mais eficazes para o bairro”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (25) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

