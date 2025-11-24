Americana realiza 2ª edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” no sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo sábado (29) a segunda edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, que oferece consultas e exames em diversas especialidades. A ação acontece no Núcleo de Especialidades e será destinada exclusivamente para o público masculino, em alusão à campanha Novembro Azul. Serão atendidos homens que aguardam na fila do sistema de regulação municipal, previamente convocados pelo call center da Saúde.

A iniciativa integra a Oferta de Cuidados Integrados (OCI), componente do programa “Agora Tem Especialistas – da consulta ao tratamento”, do Ministério da Saúde, que reorganiza o cuidado em saúde de forma integrada e mais eficiente.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destaca que o trabalho realizado no município tem gerado resultados expressivos e reconhecimento estadual e nacional. “Americana abraçou o modelo da OCI com muita seriedade. Isso nos permitiu reduzir filas, agilizar diagnósticos e melhorar a vida das pessoas. Os mutirões são um grande exemplo de como organização e compromisso transformam o atendimento especializado”, afirmou.

Na primeira edição do mutirão, realizada em 25 de outubro, foram feitos 2,2 mil procedimentos para 800 pacientes, incluindo consultas médicas, exames de cardiologia, endoscopias, colonoscopias, ultrassonografias, eletrocardiogramas, testes ergométricos, biópsias e outros atendimentos direcionados à saúde feminina. No total, foram 246 consultas, 1.175 exames complementares e 800 procedimentos adicionais nas especialidades de Cardiologia, Ginecologia e Gastroenterologia.

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, reforça que os resultados alcançados são fruto da integração entre gestão, profissionais e unidades. “A OCI permitiu que organizássemos melhor nossos fluxos e ampliássemos o acesso da população aos especialistas. Estamos evoluindo mês a mês, com planejamento, equipe comprometida e foco absoluto em resolver as demandas da nossa população”, observou.

A terceira edição do mutirão já está programada para o dia 13 de dezembro e será aberta ao público em geral, seguindo a ordem regular de agendamento pela fila de espera.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade, aponta que o mutirão se tornou uma ferramenta fundamental para acelerar o cuidado especializado. “Com o modelo integrado, conseguimos dar mais velocidade ao diagnóstico e ao início do tratamento. Isso impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes e fortalece a rede de atenção especializada de Americana”, ressaltou.

Cuidados integrados

O avanço rápido da Oferta de Cuidados Integrados no município fez com que Americana extrapolasse o reconhecimento estadual e se posicionasse como modelo para o país. Com a execução eficiente do mutirão e mais de 2 mil procedimentos realizados apenas na primeira edição, a cidade passou a ser procurada por gestores de diversas regiões que buscam entender como o município estruturou, colocou em prática e sustentou o modelo de cuidados integrados.

Desde a implantação da OCI, gestores municipais e representantes da Saúde têm recebido diversos convites para apresentar a experiência local e detalhar fluxos, estratégias de organização e ferramentas de gestão que permitiram resultados tão expressivos em tão pouco tempo. O formato implantado em Americana vem sendo citado em encontros técnicos estaduais e nacionais como exemplo de eficiência, inovação e resolutividade na atenção especializada.

Reconhecimento estadual

Após a primeira edição do mutirão, Americana tornou-se um dos principais destaques do Estado de São Paulo. Em 10 de novembro, o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e integrantes da equipe participaram de uma live promovida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, na qual o município apresentou os resultados do mutirão e a organização da atenção especializada. O projeto local foi reconhecido como exemplo de inovação, eficiência e resolutividade dentro do programa “Agora Tem Especialistas”.

Em 14 de novembro, representantes do município levaram novamente suas experiências ao encontro estratégico do Departamento Regional de Saúde (DRS – Campinas), realizado no Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), reforçando Americana como referência na implantação das Ofertas de Cuidados Integrados.

A superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lílian Godoi, ressalta que o trabalho conjunto entre Secretaria de Saúde, Fusame e profissionais das unidades é fundamental para o impacto do projeto. “Estamos construindo um modelo que coloca o paciente no centro do cuidado. A integração entre equipes, gestão e serviços tem garantido mais acolhimento, agilidade e qualidade em cada etapa do atendimento. Esse reconhecimento estadual mostra que estamos no caminho certo”, concluiu.

