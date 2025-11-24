Tivoli Shopping realiza Black Week com descontos de até 70%

Já tradicional no centro de compras, ação acontece entre 24 e 30 de novembro; na sexta-feira, dia 28, estacionamento será gratuito

O Tivoli Shopping realiza entre os dias 24 e 30 de novembro mais uma edição da sua já tradicional Black Week, uma das ações mais aguardadas do ano pelo público. Durante todo o período, os consumidores poderão aproveitar descontos que chegam a 70% em produtos e serviços de diversos segmentos, como moda, eletrônicos, perfumaria, acessórios, calçados, decoração, alimentação e muito mais.

A edição 2025 chega fortalecida com campanhas ampliadas, lojas preparadas para receber o grande movimento e oportunidades exclusivas, que reforçam o compromisso do Tivoli em oferecer conveniência, variedade e condições especiais para toda a família.

Dessa forma, quem busca ofertas encontra uma experiência integrada que combina economia, conveniência e lazer, consolidando o período como a principal porta de entrada para o consumo de fim de ano.

“A Black Friday é um dos períodos mais relevantes do calendário do varejo e representa uma oportunidade estratégica tanto para os lojistas quanto para os consumidores”, afirma Helcio Povoa, CEO do Grupo AD, que administra o Tivoli Shopping.

Assim como já é tradicional no centro de compras, no dia 28 de novembro, quando se comemora oficialmente a Black Friday, o estacionamento será gratuito, proporcionando ainda mais comodidade e incentivando o público a aproveitar as ofertas.

“A Black Week é um momento muito esperado tanto pelos clientes quanto pelos lojistas. Teremos uma semana inteira de ofertas para que todos possam encontrar oportunidades imperdíveis”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além da gratuidade do estacionamento no dia 28, o shopping terá horário especial no período, permitindo que o público tenha mais tempo para aproveitar as promoções. Na sexta-feira e no sábado lojas e quiosques terão funcionamento facultativo até as 23h. Já no domingo, poderão iniciar o expediente às 12h.

Tivoli facilita as compras com canal pelo WhatsApp

Sempre buscando tornar a experiência de seus clientes mais prática, o Tivoli Shopping mantém seu canal de atendimento via WhatsApp pelo número (19) 98113-4188, onde é possível consultar promoções, verificar disponibilidade de produtos, tirar dúvidas e, claro, realizar compras.

As redes sociais do shopping também serão atualizadas diariamente com informações sobre as melhores ofertas, dicas de compras e os destaques de cada loja participante.

SERVIÇO:

🛒 Black Week Tivoli Shopping – Serviço

📅 24 a 30 de novembro de 2025

🕚 Horário especial: sexta e sábado com funcionamento facultativo até as 23h

🚗 Estacionamento gratuito no dia 28/11

📱 WhatsApp Tivoli: (19) 98113-4188

