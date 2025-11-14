Leonora começa a movimentar o PL Mulher em Americana

Leia + sobre política regional

A vereadora Leonora Périco (PL) realizou na noite de terça-feira (11), através do PL Mulher, o Encontro de Mulheres. Houve palestra de Cassi Tardivo sobre o tema “Mulheres Necessárias: o papel insubstituível da mulher em tempos de desconstrução”.

Presidente do PL Mulher, Leonora começa a movimentar lideranças políticas e religiosas. O evento reuniu dezenas de mulheres, principalmente americanenses. Também esteve a ex-1ª-dama de Nova Odessa, Andréa Souza.

Leonora busca viabilizar uma possível candidatura a deputada federal pelo partido. Vereadora mais experiente do município, o fato de ser negra e mulher lhe dá mais força para consolidar a pretendida disputa a uma cadeira na Câmara Federal.

Apostando na força de igrejas evangélicas, Leonora recentemente esteve em Brasília com a ex-1ª-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. Em 2022, ainda no PDT, ela saiu para deputada estadual e consolidou o nome para voltar muito bem votada em 2024 para um novo mandato na CM Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP