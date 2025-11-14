Descubra Campinas: roteiro de passeios imperdíveis para quem chega pela rodoviária

Campinas é um dos destinos mais procurados no interior paulista. Quem chega à cidade pela rodoviária encontra não apenas um terminal moderno, estruturado e bem localizado, mas também o ponto de partida para explorar tudo o que o município tem a oferecer.

O Terminal Rodoviário de Campinas conta com ampla estrutura, segurança, acessibilidade, estacionamento, praça de alimentação e serviços e áreas de descanso, garantindo conforto e tranquilidade aos viajantes. E, para quem quer aproveitar a visita, a cidade reserva uma variedade de passeios que combinam natureza, cultura, gastronomia e história.

Entre os pontos mais famosos está o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), ideal para caminhar, andar de pedalinho ou apenas relaxar à beira da água. No coração da cidade, o Bosque dos Jequitibás é um refúgio verde centenário, com zoológico, museu e teatro infantil, ideal para famílias.

Quem gosta de ciência e curiosidades pode visitar o Planetário de Campinas, dentro do Taquaral, ou o Pico das Cabras, em Joaquim Egídio, para trilhas e belas paisagens. Já quem prefere cultura e história pode conhecer a Catedral Metropolitana, a Torre do Castelo, a Estação Cultura e o Museu da Imagem e do Som, localizado no histórico Palácio dos Azulejos.

Outra experiência indicada para toda família é o passeio de Maria Fumaça entre Campinas e Jaguariúna, que leva os visitantes por antigas fazendas e cenários típicos do interior paulista.

Para quem prefere um roteiro gastronômico, Sousas e Joaquim Egídio oferecem cafés aconchegantes, restaurantes charmosos e muito verde.

“Campinas é uma cidade acolhedora e cheia de opções para todos os perfis de visitante. E a rodoviária é o ponto de partida ideal para quem quer aproveitar o que a região tem de melhor, com conforto, segurança e praticidade”, destaca Clair do Valle Junior, gerente do Terminal Rodoviário de Campinas.

Seja para um fim de semana ou uma rápida visita, Campinas tem sempre algo novo a oferecer — e tudo começa pela rodoviária, o primeiro passo para explorar o coração do interior paulista.

DICAS E ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Passagem e horários: para comprar as passagens, basta acessar www.socicam.com.br e conferir os dias e horários disponíveis. É importante reforçar que as passagens compradas pela internet devem conter o selo de embarque (QR Code). Caso não haja, o passageiro deve passar na bilheteria da empresa para retirar o selo. Por isso, é importante chegar à rodoviária com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário marcado de embarque. Só compre passagem de fontes confiáveis e de empresas que atuam na rodoviária para evitar surpresas desagradáveis na hora de embarcar. Caso ocorra algum imprevisto, a remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Ônibus oficiais e credenciados: para garantir que não haja surpresas negativas e nem se compactue com a ilegalidade, é fundamental que passageiros e usuários utilizem ônibus oficiais de empresas credenciadas, que oferecem serviços adequados em termos de segurança, conforto, legalidade e confiabilidade. Eles passam por inspeção, manutenção e cuidados necessários e obrigatórios, mantendo passageiros, motoristas e outras pessoas em segurança. Além disso, os ônibus oficiais e credenciados impactam também a sociedade e a economia, já que as empresas que operam com ônibus oficiais geram empregos formais, respeitando os direitos trabalhistas, as obrigações legais, fiscais e tributárias.

Documentação: o passageiro deve ter um cuidado especial com a documentação. Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto; no caso de embarque de crianças e adolescentes, para viajarem desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse www.tjsp.jus.br, em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes. A documentação é imprescindível, pois sem ela não é permitido o embarque.

Bagagem e pet: atenção à bagagem, pois ela também tem normas para o embarque. São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que o tamanho não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta, contendo nome completo e telefone. Caso o passageiro queira viajar junto com um animal de estimação, também é obrigatória a apresentação dos documentos, inclusive de vacina, e o animal deve estar em bag próprio para seu transporte.

Segurança: para ter uma viagem segura, o passageiro deve ficar sempre atento aos seus pertences, evitando ficar longe e sem visão da sua bagagem, celular e crianças. Nunca deixe alguém mexer em sua bagagem em nenhum momento da viagem. Vale lembrar que os profissionais da rodoviária estão sempre uniformizados, equipados com EPIs e permanecem em ronda ou nos balcões de informação, contando com o apoio do sistema de monitoramento por câmeras. Todos estão aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

