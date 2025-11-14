Sessão de cinema agita moradores no Jardim dos Lírios em Americana

Iniciativa do vereador Fernando da Farmácia com Associação Braços Abertos foi realizada na quarta (12)

Leia + sobre diversão e arte

O vereador Fernando da Farmácia, em parceria com a Associação Braços Abertos, promoveu uma sessão de cinema na noite desta quarta-feira (12) na quadra de esportes do Jardim dos Lírios, em Americana.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa proporciona mais cultura e lazer à população. “Levar o cinema para o Jardim dos Lírios vai muito além de uma simples exibição de filme. É sobre criar oportunidades, fortalecer vínculos e garantir que todas as famílias tenham acesso ao lazer e à cultura”, ressaltou.

Parceria

“A Associação Braços Abertos tem sido uma grande parceira nessa missão, e juntos estamos construindo momentos que aproximam a comunidade, geram convivência e valorizam o nosso bairro. Cultura também é inclusão, e seguiremos trabalhando e realizando mais sessões”, completa.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP