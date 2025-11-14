Santa Bárbara capacita 38 profissionais de beleza sobre esterilização de materiais

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu na última segunda-feira (10) a “Capacitação sobre Boas Práticas para Serviços de Beleza com Foco em Esterilização de Materiais”. A iniciativa, voltada aos profissionais que atuam em serviços de interesse à saúde, nas atividades de cabeleireiro, manicure, pedicure e estética, reuniu 38 pessoas no Museu da Água.

O encontro foi coordenado pelo Setor de Vigilância Sanitária, vinculado ao Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde e teve como objetivo conscientizar os profissionais que atuam nos serviços de beleza sobre os riscos envolvidos nas atividades que realizam.

A capacitação abordou o tema “boas práticas para serviços de embelezamento” com ênfase no processo de esterilização, esclarecendo dúvidas quanto à limpeza, desinfecção, esterilização dos materiais e instrumentos reutilizáveis garantindo a segurança, higiene e prevenção de doenças.

“Esperamos com essa capacitação aumentar a conscientização dos profissionais que atuam nos serviços de beleza sobre os possíveis riscos inerentes às atividades que realizam, promovendo o aprendizado, estimulando o diálogo e incentivando as boas práticas nesses locais, priorizando sempre a saúde e segurança das pessoas envolvidas”, pontuou a chefe da Vigilância Sanitária, Eliane Franco Wiezel Salvador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP