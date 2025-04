A vereadora Leonora Périco (PL) visitou nesta quarta-feira (23) as obras de nivelamento de guias e sarjetas na Avenida Carmela Faé Ardito, no bairro Vila Bertine. Durante a visita, a parlamentar relatou que moradores manifestaram grande preocupação com desnivelamento da guia.

O problema tem gerado transtornos como acúmulo de água de chuva e formação de poças de água parada, que além de causarem mau cheiro, representam um grave risco à saúde pública.

“Essa é uma melhoria simples, mas muito importante. O acúmulo de água colocava em risco a saúde da população. Agora, com o nivelamento adequado, conseguimos proporcionar mais segurança e qualidade de vida para os moradores da região”, diz Leonora.