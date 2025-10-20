Levi Rossi discute políticas públicas para fortalecimento do setor imobiliário em Americana

Leia + sobre partidos política regional

O vereador Levi Rossi (PRD) reuniu-se na quinta-feira (15) com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI-SP), José Augusto Viana Neto, para discutir o cenário do mercado imobiliário e possíveis medidas legislativas voltadas ao fortalecimento do setor no município.

De acordo com o parlamentar, durante o encontro foram debatidos temas como a valorização profissional dos corretores, a atualização das normas urbanísticas e os impactos do crescimento imobiliário na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população. Também foram abordadas propostas para aprimorar a relação entre o poder público e o setor, incentivando práticas mais sustentáveis e alinhadas ao desenvolvimento responsável da cidade.

Após a reunião o parlamentar destacou a importância de políticas públicas que facilitem o desenvolvimento urbano de maneira responsável. “O mercado imobiliário movimenta a economia local e tem influência direta na vida dos trabalhadores e moradores. O trabalho dos corretores é fundamental para garantir segurança e credibilidade nas negociações. É essencial que o município acompanhe esse crescimento com políticas que assegurem equilíbrio entre desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida”, afirmou Levi Rossi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP