Levou roupas íntimas da loja em SBO e acabou preso pela PM

Uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pela área central de Santa Bárbara D’Oeste, na madrugada desta quinta-feira (1) devido ao número de ocorrências de furto a estabelecimentos comerciais, quando, pela Rua General Osório, foi visualizado um indivíduo utilizando uma mochila na cor preta observando as lojas do comércio.

Realizado a abordagem policial e submetido a busca pessoal, em suas vestes nada de ilícito foi encontrado, porém em sua mochila foi localizado 06 conjuntos de roupas íntimas feminina e 01 sutiã solto, todos novos, com etiquetas e com identificação da loja “Amor Meu-Moda Íntima”.

Indagado sobre os objetos, confessou que furtou da loja que fica nas proximidades, sendo que em averiguação no estabelecimento foi constatado que o rapaz utilizou dois pedaços de madeira para retirar os objetos do interior da loja por um espaço entre o chão e o blindex.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo e foi conduzido ao Plantão Policial de Santa Bárbara D’Oeste, onde autoridade judiciária deliberou pela elaboração do BOPC de natureza furto qualificado e apreendeu as rés furtiva, pois não foi possível localizar o proprietário do estabelecimento comercial.

Após os trabalhos cartorários, o rapaz permaneceu recolhido à carceragem local.