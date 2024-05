Prefeitura de Americana recebe equipamentos doados pela FAM para UBSs

A Prefeitura de Americana foi contemplada com a doação de dois aparelhos de Smart TV 42 polegadas, dois suportes para TV e dois aparelhos mini PC CDC feita pela FAM (Faculdade de Americana), por meio da ação Trote Solidário. Cada conjunto será utilizado como chamador de senhas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Parque da Liberdade, que está em fase final de construção, e Parque das Nações, que passa por reforma.

O encerramento do Trote Solidário, com a entrega dos equipamentos, foi realizado na terça-feira (30), na sede da FAM, pelo diretor geral da instituição, Gustavo Azzolini. O prefeito Chico Sardelli foi representado pelo vice-prefeito Odir Demarchi. Representando a Secretaria de Saúde, estiveram presentes o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fabio Beretta Rossi, e a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A iniciativa propõe a integração de alunos calouros, veteranos, professores e comunidade local com o objetivo da doação. “O Trote Solidário da FAM é um grande exemplo de integração, de amor ao próximo e de dedicação às pessoas e entidades. Todos os envolvidos nesta ação estão de parabéns. Com certeza vocês fazem a diferença no dia a dia de milhares de pessoas”, declarou o vice-prefeito Odir.

“Muitas entidades já contam com nossa doação nesta época do ano. Mais uma vez, a FAM, através dos seus alunos, conseguiu bater recorde de doações e de entidades participantes”, disse o diretor geral Gustavo Azzolini.

“Nós estamos muito gratos à FAM pela doação recebida, mas também pela oportunidade que temos de compartilhar outros feitos, como é o caso do programa de estágio, cujos alunos se beneficiam em alguns campos na área da saúde. Parabenizo toda a direção da FAM e os organizadores deste importante evento”, acrescentou Fábio Beretta Rossi.