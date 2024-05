O vereador Willian Souza anunciou o lançamento do movimento “Mais Ação Sumaré”

O objetivo é estabelecer um amplo diálogo com todas as regiões e setores da cidade para propor um plano com mais ação e capaz de superar os principais desafios de Sumaré.

“O ‘Mais Ação Sumaré’ é uma iniciativa fundamental para criar pontes de diálogo com a população. Queremos ouvir com atenção e cuidado o que as pessoas têm a dizer, pois acreditamos que, com Mais Ação, juntos, podemos construir uma Sumaré melhor para todos” explica Willian.

Durante o evento, Willian divulgará um manifesto detalhado com os objetivos, a dinâmica e a natureza do movimento “Mais Ação Sumaré”.

O vereador também destaca que “oito partidos integram o movimento Mais Ação Sumaré. Essa pluralidade demonstra nossa disposição de construir com diferentes pensamentos tendo como objetivo principal o bem-estar da população de Sumaré!”

O evento de lançamento contará com a participação de dirigentes dos oito partidos que compõem a Frente Ampla liderada pelo Willian em Sumaré. Ministros, deputados federais, estaduais e vereadores que apoiam as iniciativas lideradas pelo Willian, também estarão presentes no evento.

A página online da plataforma ficará disponível por tempo indeterminado para que toda a população possa enviar suas sugestões e demandas, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e consideradas.

Serviço:

Lançamento da plataforma “Mais Ação Sumaré!”

Data: Sexta-feira, 3 de maio

Horário: 19h

Local: San Ville Hall (Avenida Ângelo Ôngaro, 1.483, Sumaré)

