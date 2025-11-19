Líder religioso denuncia tentativa de invasão armada em sua casa

Leia Mais Notícias do Brasil

O sacerdote e influenciador espiritual Pai Olavo relatou nas redes sociais um episódio que descreve como o mais grave desde o início de sua presença online. Segundo ele, um homem armado tentou invadir sua residência no condomínio onde mora, utilizando o nome de uma funcionária recém-contratada para tentar enganar a portaria.

De acordo com o religioso, o episódio estaria diretamente ligado ao conteúdo que ele publica na internet — vídeos em tom descontraído, que ele chama de “fofocas”, mas que, na verdade, são ensinamentos espirituais básicos. Nessas publicações, Pai Olavo ensina combinações de elementos, banhos simples, práticas de limpeza, abertura de caminhos e rituais elementares que qualquer pessoa pode fazer sozinha, sem pagar por serviços religiosos.

“As minhas chamadas ‘fofocas’ são ensinamentos. Eu ensino o básico para o povo não gastar dinheiro com coisa simples. Isso incomoda muita gente que cobra caro por trabalhos que a pessoa pode fazer em casa”, explicou o sacerdote.

Segundo ele, o crescimento desses vídeos e o alcance de suas orientações gratuitas teriam despertado insatisfação de pessoas que se beneficiam financeiramente desse tipo de serviço.

A situação se agravou quando ele teve acesso às imagens de segurança após o episódio.

“Quando eu vi as imagens, percebi claramente que o homem estava armado. Ali eu entendi que não era um susto qualquer. Era alguém tentando chegar até mim”, declarou.

A funcionária cujo nome foi usado na tentativa de entrada ficou abalada com a situação e pediu demissão imediatamente. “Ela ficou desesperada. Disse que não queria mais trabalhar aqui depois de ver seu nome envolvido nisso”, contou.

O condomínio informou que o indivíduo foi bloqueado no sistema e que protocolos de segurança foram reforçados. Uma auditoria interna está em andamento.

Apesar do episódio, Pai Olavo afirma que seguirá ensinando seus seguidores. “Eu ensino o que ninguém tem coragem de ensinar de graça. E vou continuar”, concluiu.

Quem é Pai Olavo, o sacerdote alvo de invasão em sua casa?

Natural de Minas Gerais, com atuação em São Paulo e Belo Horizonte, Pai Olavo é sacerdote, terapeuta, psicanalista, empresário e idealizador do projeto “Café com Exu”, que promove debates sobre ética, fé e cultura afro-brasileira. Nas redes sociais, tornou-se conhecido por ensinar práticas espirituais básicas de forma gratuita, alcançando grande público e despertando tanto admiração quanto incômodo.

Recentemente, recebeu documentos oficiais da Nigéria e do Benim que o reconhecem como Òbá Lisà Ògbóni Òrişà Bràsíl, incluindo uma Carta de Nomeação da organização Ijo Olorisa Parapo Ati Asa Ile Adulawo e honrarias de reinos tradicionais como Kétu e Ipó, reforçando sua legitimidade espiritual no Brasil e no exterior.

Apesar da gravidade do episódio, Pai Olavo revelou que optou por não acionar a polícia imediatamente. Segundo o sacerdote, essa decisão foi tomada após experiências anteriores que classificou como totalmente ineficazes. Ele afirma que, em situações passadas, buscou apoio das autoridades e não recebeu a proteção ou atenção necessária, sentindo-se desamparado. Por esse motivo, decidiu recorrer primeiro às redes sociais para expor o caso e alertar seus seguidores, acreditando que a internet lhe daria visibilidade, segurança e, principalmente, alcance para evitar novos ataques.