Americana informa funcionamento de serviços durante o feriado da Consciência Negra
Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente no feriado desta quinta-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, e no ponto facultativo de sexta-feira (21).
Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”.
Confira o que abre e fecha:
– Paço Municipal: Fechado;
– Pronto Socorro do Hospital Municipal: Funciona normalmente 24 horas;
– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga: Funciona normalmente 24 horas;
– UPA São José: Funciona normalmente 24 horas;
– UPA Dona Rosa: Funciona normalmente 24 horas;
– Unidades Básicas de Saúde: Fechadas;
– Guarda Municipal: Atende normalmente 24 horas, pelo telefone 153;
– Departamento de Água e Esgoto: Atendimento pelo telefone 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias) e WhatsApp (19) 98100-4714 (das 8h às 22h). Equipes de plantão realizam reparos de vazamentos e outros serviços todos os dias;
– Parque Ecológico: Aberto das 8h às 16h;
– Jardim Botânico: Aberto das 6h às 20h;
– Parque Natural “Nilton Pinto Duarte”: Aberto das 8h às 20h;
– Biblioteca Municipal: Fechada;
– Centro de Controle de Zoonoses: Mantém uma equipe de plantão, das 7h às 16h, para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontram nas vias públicas. Nas residências, são recolhidos apenas animais mortos. Os telefones para contato são (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344;
– Coleta de lixo domiciliar: Realizada normalmente;
– Coleta seletiva: Não será realizada no feriado, funciona normalmente na sexta-feira;
– Ecopontos: Fechados no feriado, funcionam normalmente na sexta-feira;
– Centro Cívico: Pista de atletismo aberta (entrada pela Rua Bahia);
– Assessoria de Imprensa: Atendimento de plantão.
