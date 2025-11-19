Mayombe, de Pepetela, é o destaque do mês do Círculo do Livro de Santa Bárbara

O Mayombe, clássico do escritor angolano Pepetela, será destaque da edição de novembro do Círculo do Livro em Santa Bárbara d’Oeste. O encontro aberto ao público acontecerá no dia 25 de novembro, terça-feira, às 19 horas, na Biblioteca Central.

A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição. Durante o encontro, os presentes ainda concorrem ao sorteio de um exemplar surpresa, cujo título será escolhido pela própria biblioteca.

O Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste já passou em 2025 por grandes obras da literatura, como Memorial de Maria Moura (Rachel de Queiroz), A Vegetariana (Han Kang), É assim que se perde a guerra do tempo (Amal El-Mohtar), Conclave (Robert Harris), Capitães da Areia (Jorge Amado), A máquina de fazer espanhóis (Valter Hugo Mãe), A falência (Julia Lopes de Almeida) e O Perfume (Patrick Süskind).

A Biblioteca Central fica na Rua Campos Sales, 70, Centro, ao lado do Terminal Urbano.

Sobre o livro

Cencedor do Prêmio Camões em 1997 e escrito no período em que Pepetela integrou a luta pela libertação de Angola, “Mayombe” mergulha no cotidiano dos combatentes do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). A narrativa evidencia os dilemas, medos, convicções e contradições dos guerrilheiros que enfrentam não apenas as tropas portuguesas, mas também as diferenças culturais e sociais dentro do próprio grupo – desafios que precisam superar em busca de uma Angola unificada e livre.

Serviço:

Círculo do Livro | “Mayombe”, de Pepetela

Dia 25 de novembro (terça-feira), às 19h

Local: Biblioteca Central | Rua Campos Sales, 70, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP (ao lado do Terminal Urbano)

Evento gratuito, sem necessidade de inscrição

Sorteio de um livro surpresa

