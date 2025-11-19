Governo de São Paulo reconhece 30 personalidades com Medalha de Honra e Mérito da Gestão Pública em Saúde “Walter Leser”
Nesta terça-feira (18), o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), homenageia 30 profissionais e instituições com a Medalha de Honra e Mérito da Gestão Pública em Saúde “Walter Leser”, que contribuíram para a gestão pública e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo. A solenidade reúne o vice-governador Felicio Ramuth e autoridades da saúde.
Criada em 2008, a medalha leva o nome do médico e gestor Walter Leser (1910–2004), pioneiro na modernização da saúde paulista e na formulação de políticas públicas que se tornaram referência nacional.
Nesta terceira edição, foram reconhecidos gestores, pesquisadores e líderes que se destacaram na formulação de políticas públicas, na ampliação do acesso aos serviços, na inovação tecnológica e na condução de projetos estratégicos para o SUS. Entre os homenageados estão Roberto Kalil Filho, presidente do Conselho Diretor do InCor/HCFMUSP; Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan; Priscilla Perdicaris, secretária executiva de Estado da Saúde; e Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (confira a lista completa abaixo).
Além dos homenageados, a cerimônia reúne familiares e colegas que acompanharam as trajetórias que ajudaram a construir um SUS mais eficiente, humano e inovador. O Governo de SP também presta homenagem in memoriam ao médico e pesquisador Isaias Raw, ex-diretor do Instituto Butantan, que dedicou a vida para o avanço da biotecnologia e do desenvolvimento de vacinas no Brasil.
Três instituições são igualmente reconhecidas: a Organização Social de Saúde Casa de Saúde Santa Marcelina, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e a Comunitas, por suas contribuições à gestão pública e ao fortalecimento do SUS.
Abaixo, veja a lista dos homenageados:
Antonio José Rodrigues Pereira
Antônio Rugolo Júnior
Bruna Dias Furlan Vicente
Dimas Eduardo Ramalho
Dulcimar Donizeti de Souza
Elisabete Liso
Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá
Esper Georges Kallás
Fábio Biscegli Jatene
Francisco de Assis Cury
Frei Francisco Belotti
Helencar Ignácio
Horácio José Ramalho
João Gabbardo dos Reis
Joyce Chacon Fernandes
Jurandi Frutuoso
Luiz Carlos Zamarco
Maria Cristina Coimbra Lages Balestrin de Andrade
Mariana Baleeiro Martins Carrera
Oswaldo da Rocha Grassiotto
Priscilla Reinisch Perdicaris
Renilson Rehem de Souza
Ricardo de Carvalho Cavalli
Roberto Kalil Filho
Tânia Mara Coelho
William Carlos Nahas
Comunitas
Instituto de Estudos Para Políticas de Saúde (Ieps)
Organização Social de Saúde Casa de Saúde Santa Marcelina
Isaias Raw (in memoriam)
