Governo de São Paulo reconhece 30 personalidades com Medalha de Honra e Mérito

Nesta terça-feira (18), o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), homenageia 30 profissionais e instituições com a Medalha de Honra e Mérito da Gestão Pública em Saúde “Walter Leser”, que contribuíram para a gestão pública e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo. A solenidade reúne o vice-governador Felicio Ramuth e autoridades da saúde.

Criada em 2008, a medalha leva o nome do médico e gestor Walter Leser (1910–2004), pioneiro na modernização da saúde paulista e na formulação de políticas públicas que se tornaram referência nacional.

Nesta terceira edição, foram reconhecidos gestores, pesquisadores e líderes que se destacaram na formulação de políticas públicas, na ampliação do acesso aos serviços, na inovação tecnológica e na condução de projetos estratégicos para o SUS. Entre os homenageados estão Roberto Kalil Filho, presidente do Conselho Diretor do InCor/HCFMUSP; Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan; Priscilla Perdicaris, secretária executiva de Estado da Saúde; e Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (confira a lista completa abaixo).

Além dos homenageados, a cerimônia reúne familiares e colegas que acompanharam as trajetórias que ajudaram a construir um SUS mais eficiente, humano e inovador. O Governo de SP também presta homenagem in memoriam ao médico e pesquisador Isaias Raw, ex-diretor do Instituto Butantan, que dedicou a vida para o avanço da biotecnologia e do desenvolvimento de vacinas no Brasil.

Três instituições são igualmente reconhecidas: a Organização Social de Saúde Casa de Saúde Santa Marcelina, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e a Comunitas, por suas contribuições à gestão pública e ao fortalecimento do SUS.

Abaixo, veja a lista dos homenageados:

Antonio José Rodrigues Pereira

Antônio Rugolo Júnior

Bruna Dias Furlan Vicente

Dimas Eduardo Ramalho

Dulcimar Donizeti de Souza

Elisabete Liso

Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá

Esper Georges Kallás

Fábio Biscegli Jatene

Francisco de Assis Cury

Frei Francisco Belotti

Helencar Ignácio

Horácio José Ramalho

João Gabbardo dos Reis

Joyce Chacon Fernandes

Jurandi Frutuoso

Luiz Carlos Zamarco

Maria Cristina Coimbra Lages Balestrin de Andrade

Mariana Baleeiro Martins Carrera

Oswaldo da Rocha Grassiotto

Priscilla Reinisch Perdicaris

Renilson Rehem de Souza

Ricardo de Carvalho Cavalli

Roberto Kalil Filho

Tânia Mara Coelho

William Carlos Nahas

Comunitas

Instituto de Estudos Para Políticas de Saúde (Ieps)

Organização Social de Saúde Casa de Saúde Santa Marcelina

Isaias Raw (in memoriam)