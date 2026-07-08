A americanense Lis Maria Delafiori Vaz, de 8 anos, conquistou neste fim de semana o título de Miss Brasil Infantil 2026, durante o Festival Brasil Infantil, realizado em Curitiba, no Paraná.

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O evento, realizado sob a direção de Leandro Anthony, reuniu participantes de diferentes regiões do país e coroou Lis Maria como a nova representante brasileira da categoria infantil. Com a conquista do título nacional, Lis Maria recebeu o convite para um novo desafio: participar do concurso Extra Beleza Internacional, que será realizado em outubro, em Punta Cana, na República Dominicana.

A conquista leva o nome de Americana para o cenário nacional e abre as portas para uma possível participação no cenário internacional.



Para Lis Maria e sua família, o título representa a realização de um sonho

e o início de uma nova etapa. Aos 8 anos, a americanense agora vive a expectativa e a preparação para a possibilidade de representar o Brasil em uma competição fora do país.