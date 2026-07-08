Polêmico candidato em 2018 e de volta agora, o carioca Cabo Daciolo decidiu duvidar da identidade do presidente Lula. Em um podcast, Daciolo disse ser muito difícil Lula, com 80 anos e algumas cirurgias nos últimos tempos ter a energia demostrada nas aparições publicas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele afirma que não da pra acreditar que “é o Lula só por estar em ótima forma física aos 80 anos, malhando e viajando com disposição pelo país para entregar as obras realizadas pelo governo”.

Polêmicas de Cabo Daciolo

A trajetória política do ex-deputado é marcada por episódios de forte repercussão:

Expulsão do PSOL: Em 2015, Cabo Daciolo foi expulso do partido após apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que alterava a frase “Todo poder emana do povo” para “Todo poder emana de Deus”, o que gerou forte atrito com a legenda.

Dúvidas sobre a facada em Bolsonaro: Em vídeos que viralizaram, o ex-presidenciável declarou que não acreditava na veracidade do atentado sofrido por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Suspeitas de desvio de verba: Durante sua candidatura em 2018, foi alvo de investigações da Polícia Federal sob a suspeita de desvio de dinheiro da cota parlamentar por meio de uma empresa contratada. Daciolo negou as irregularidades.

Críticas aos grandes líderes: Em 2026, com o objetivo de unir o voto evangélico e militar pelo Mobiliza, Daciolo declarou em entrevistas que tanto Lula quanto Bolsonaro cometeram crimes contra a pátria e deveriam estar presos.