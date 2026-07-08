Leitinho continua nomeação de indicados de fora para governo

Prefeito de Nova Odessa nomeou diretores de Comunicação e de Planejamento, ambos políticos de outras cidades

Nas vésperas e logo após vencer as eleições municipais de 2020 para prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) falava abertamente a amigos e assessores na Câmara Municipal – onde foi vereador por quatro mandatos – que era uma surpresa no cenário e não tinha um time completo de indicados para preencher os cargos comissionados (de confiança) no futuro governo.

O que se viu a partir de 2021 foram alianças com partidos e políticos de fora do município, para compor seu futuro governo. Com isso, Leitinho tem promovido a nomeação de muitos servidores comissionados ‘forasteiros’, principalmente diretores e secretários. Em 10 de junho havia nomeado Márcio César de Campos como diretor de Planejamento e, nesta segunda-feira (6), Evandro Juvêncio Rodrigues, o ‘Tato Rodrigues’, candidato a vereador pelo PSD na cidade de Engenheiro Coelho em 2024, como diretor de Comunicação.

Em abril houve murmurinho no meio político local depois que Leitinho nomeou o novo secretário de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia, que tinha sido vereador pelo PT (Partido dos Trabalhadores) em Sud Mennucci e possui ligações com o presidente Lula (PT). Depois de bafafá na cidade, o prefeito fez questão de dizer que o novo comandado era bem relacionado com políticos de outros partidos – inclusive publicou fotos – e que ‘trabalha para a Educação’.

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Mandato

Depois de um primeiro mandato (2021-2024) enfrentando muita dificuldade financeira, oposição dura na Câmara e diversas denúncias de irregularidades em órgãos fiscalizadores, Leitinho tem buscado dar melhor tração em seu governo.

Dentre as principais mudanças anteriores foi trazer Brauner Feliciano – ex-diretor na Coden Ambiental – para colocar as finanças municipais em ordem. Antes havia trazido o experiente Odair Dias para comandar a Secretaria de Governo e a ex-vereadora Carla Lucena para ser secretária-adjunta do setor.

O Novo Momento apurou que a oposição de Leitinho está ‘de olho’ em processos judiciais – e até criminais – nos quais ‘forasteiros’ nomeados do prefeito são citados por trabalhos em outras cidades. Independente das ações tramitarem em julgado e não haver condenações, até porque existe algo chamado ‘presunção da inocência’.

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