Ocorrências em Hortolândia e Sumaré terminaram com prisão por tráfico de drogas e cumprimento de mandados por furto, roubo e estupro de vulnerável

As ações do 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) resultaram na prisão de um homem por tráfico de drogas e na captura de três procurados pela Justiça entre terça-feira (7) e a madrugada de quarta-feira (8), em Hortolândia e Sumaré.

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O principal destaque foi a prisão em flagrante de um homem de 36 anos por tráfico de drogas, na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Amanda, em Hortolândia.

Durante patrulhamento na madrugada de quarta-feira (8), policiais militares flagraram o suspeito tentando entregar entorpecentes a outro homem em frente a um estabelecimento comercial. Ao notar a aproximação da viatura, ele interrompeu a ação, correu para os fundos do local e arremessou uma sacola entre vasilhames, atitude acompanhada pelos policiais.

O suspeito foi abordado e, durante a revista, foram encontrados seis eppendorfs de crack e R$ 55,50 em dinheiro. Na sacola dispensada durante a fuga, os policiais localizaram outras dez porções de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 22 gramas de cocaína e 15 gramas de crack.

O homem foi conduzido à unidade policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Três procurados são presos pela PM

Ainda durante as ações do 48º BPM/I, três pessoas com mandados de prisão em aberto foram capturadas.

Em Sumaré, na noite de terça-feira (7), um homem de 39 anos foi abordado na Rua Elvira Biancalana do Vale, na Vila Vale. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele era procurado pelo crime de furto. Ele foi encaminhado à unidade policial e permaneceu preso.

Também em Sumaré, outro homem, de 31 anos, foi capturado na Rua Joaquim Caetano Ribeiro, no Jardim Santa Clara. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado.

Já em Hortolândia, um homem de 67 anos foi preso durante patrulhamento na Rua Ana Profetisa da Silva, na Vila Real Continuação. A consulta aos sistemas policiais apontou um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi conduzido à delegacia para o cumprimento da ordem judicial e permaneceu à disposição da Justiça.