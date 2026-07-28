Hortolândia registra Índice de Breteau de 3.5. Este é o resultado da ADL (Análise de Densidade Larvária) realizada pela Prefeitura este mês. De acordo com a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde, o índice é considerado alto para o período.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O veterinário do órgão, Evando Alves Cardoso, salienta que o índice de julho do ano passado foi 0.8. “Este inverno tem sido chuvoso. Na ADL, as equipes encontraram nas casas criadouros com água e larvas de Aedes aegypti. Por isso, o índice foi alto”, explica o veterinário.

Em razão disso, o especialista alerta para a população manter-se atenta a fim de evitar o acúmulo de água parada que podem se tornar criadouros para a fêmea do Aedes aegypti depositar os ovos que irão gerar mais mosquitos. A cooperação dos moradores é importante para evitar que o município registre aumento de casos de Dengue na próxima temporada primavera-verão.

ADL

A ADL consiste em fazer a contagem da quantidade de larvas de Aedes aegypti encontradas em imóveis residenciais visitados pelas equipes da UVZ. A ação é feita por amostragem. De acordo com o órgão, foram visitados, em média, 600 imóveis em cada uma das cinco regiões que compõem a cidade, totalizando 3.000 imóveis visitados. A definição dos quarteirões percorridos pelas equipes foi feita por sorteio.

Nas visitas, os agentes recolhem, identificam e contabilizam algumas das larvas para gerar o Índice de Breteau, que mede a quantidade de larvas encontradas. O índice é dividido em três escalas:

– de 0 a 1, baixo

– de 1 a 4, médio

– acima de 4, alto

A ADL é importante para auxiliar a Prefeitura na definição de novas estratégias e/ou reforçar ações de combate ao mosquito e de enfrentamento e prevenção à Dengue e demais arboviroses.

Habitualmente, a análise é feita três vezes durante o ano: em janeiro, julho e outubro. O índice medido em janeiro deste ano foi 8.2.

CASA A CASA em Hortolândia

A UVZ segue com o combate ao mosquito. Esta semana, a UVZ executa a ação casa a casa em imóveis residenciais das regiões do Jardim Mirante de Sumaré, Parque Gabriel e Parque São Miguel.

Na ação, os agentes da UVZ vistoriam imóveis para fazer a eliminação de possíveis criadouros do mosquito. Além disso, eles orientam os moradores sobre medidas para prevenir a reprodução do mosquito. De acordo com a UVZ, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

A Prefeitura solicita à população para que deixe as equipes entrarem para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

De acordo com a UVZ, Hortolândia registra este ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

– Dengue:

Casos notificados: 2.002

Casos positivos: 120

Óbito: 0 (zero)

– Chikungunya:

Casos notificados: 26

Casos positivos: 0 (zero)

– Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

A Prefeitura reforça que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto