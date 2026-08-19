Americana recebe 3ª etapa do Troféu Liga de Ginástica Olímpica neste sábado

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Americana recebe, neste sábado (22), a 3ª etapa do Troféu Liga, competição organizada pela Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. O evento começa às 8h, no Centro de Treinamento de Ginástica, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Americana será representada pelas equipes masculina e feminina da escolinha de ginástica artística da Secretaria de Esportes. A competição em casa permitirá aos atletas colocar em prática o trabalho desenvolvido durante os treinamentos e competir diante do público.

Além de Americana, participam da etapa:

• Prefeitura Municipal de Boituva

• Academia Equilíbrio (Campinas)

• Academia Leonardo Estevão (Campinas)

• Academia Gynastikar (Itatiba)

• Prefeitura Municipal de Itatiba

• Academia Renata Cavinato (Limeira)

• Academia Agith (São Caetano do Sul)

• Prefeitura Municipal de Salto

• Academia Medusa Gym (São José do Rio Pardo)

• Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

• Academia Country Clube (Valinhos)

• Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Para a professora da escolinha de Americana, Marinilse Scanavacki, a Pingo, sediar a competição é uma oportunidade para os ginastas colocarem em prática o aprendizado dos treinamentos e adquirirem experiência. “É muito importante receber uma competição desse porte em nossa cidade. Nossos atletas terão a oportunidade de competir diante de familiares e amigos, além de enfrentar equipes de diferentes municípios e conhecer outras realidades da ginástica. É uma experiência que contribui muito para a evolução técnica e também para o amadurecimento de cada atleta”, explica.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destaca a realização da competição em Americana e convidou a população a acompanhar o evento. “É uma satisfação para Americana ser anfitriã desta etapa da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. Teremos um dia especial, com atletas de várias cidades reunidos em nosso Centro de Treinamento, fortalecendo a modalidade e proporcionando um importante intercâmbio entre as equipes. Convidamos todos a prestigiar nossos jovens atletas e essa grande competição”, afirma.

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