Americana recebe 3ª etapa do Troféu Liga de Ginástica Olímpica neste sábado
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Americana recebe, neste sábado (22), a 3ª etapa do Troféu Liga, competição organizada pela Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. O evento começa às 8h, no Centro de Treinamento de Ginástica, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.
Americana será representada pelas equipes masculina e feminina da escolinha de ginástica artística da Secretaria de Esportes. A competição em casa permitirá aos atletas colocar em prática o trabalho desenvolvido durante os treinamentos e competir diante do público.
Além de Americana, participam da etapa:
• Prefeitura Municipal de Boituva
• Academia Equilíbrio (Campinas)
• Academia Leonardo Estevão (Campinas)
• Academia Gynastikar (Itatiba)
• Prefeitura Municipal de Itatiba
• Academia Renata Cavinato (Limeira)
• Academia Agith (São Caetano do Sul)
• Prefeitura Municipal de Salto
• Academia Medusa Gym (São José do Rio Pardo)
• Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
• Academia Country Clube (Valinhos)
• Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Para a professora da escolinha de Americana, Marinilse Scanavacki, a Pingo, sediar a competição é uma oportunidade para os ginastas colocarem em prática o aprendizado dos treinamentos e adquirirem experiência. “É muito importante receber uma competição desse porte em nossa cidade. Nossos atletas terão a oportunidade de competir diante de familiares e amigos, além de enfrentar equipes de diferentes municípios e conhecer outras realidades da ginástica. É uma experiência que contribui muito para a evolução técnica e também para o amadurecimento de cada atleta”, explica.
O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destaca a realização da competição em Americana e convidou a população a acompanhar o evento. “É uma satisfação para Americana ser anfitriã desta etapa da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. Teremos um dia especial, com atletas de várias cidades reunidos em nosso Centro de Treinamento, fortalecendo a modalidade e proporcionando um importante intercâmbio entre as equipes. Convidamos todos a prestigiar nossos jovens atletas e essa grande competição”, afirma.
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