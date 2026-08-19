Ponto de Cultura Cia Tupinambá celebra 1 ano

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O Ponto de Cultura Cia Tupinambá celebra o marco de um ano de portas abertas de sua sede física em Sumaré com uma edição amorosa e vibrante do tradicional “Sarau no Ponto”. O encontro acontece no dia 21 de agosto (sexta-feira), a partir das 19h, firmando-se como um momento de resistência artística, celebração comunitária e consolidação do trabalho em rede. Muito além de uma festividade, o Sarau unirá Pontos de Cultura de Sumaré, como o Influência Hip Hop, o CAC e o parceiro institucional histórico NISFRAM (da Área Cura). O evento também promoverá um rico intercâmbio regional com o Ponto de Cultura Etnocidade, de Campinas. A programação celebra a pluralidade de vozes e corpos em um ambiente de alto nível de cuidado, regido por uma rigorosa política de inclusão com protocolo de “Espaço Seguro” e acessibilidade. Os destaques incluem arte drag, declamações de poesia, música ao vivo e intervenções da cultura hip hop. Nas artes visuais, o espaço recebe a exposição “Anhangá”, com esculturas de Tiago Nastre, e o projeto “Arcanos Sagrados”, com desenhos do artista e mestre de saberes Vinícius Cassiolato. “Celebrar este primeiro ano é olhar para cada parede que nós mesmos adaptamos e construímos com muito suor. Nosso Sarau festeja a Cultura Viva em rede, mas reafirma a nossa luta: nós estruturamos o território com as próprias mãos, mas é a garantia contínua de políticas públicas e direitos que manterá nossas portas abertas.”, ressalta Mestre Vinícius Cassiolato, gestor do espaço e Agente Territorial de Cultura pelo Ministério da Cultura.

SERVIÇO:

● Evento: Sarau no Ponto – Comemoração de 1 Ano de Casa Aberta

● Data: 21 de agosto de 2026 (Sexta-feira), a partir das 19h

● Local: Ponto de Cultura Cia Tupinambá, localizado na Rua Antonio do Vale Mello, 1357, Vila Santana, Sumaré/SP.

● Entrada: Totalmente gratuita e livre para todos os públicos (Espaço Seguro e Acessível).

● Contatos de WhatsApp: (19) 99928-1211 e (19) 97144-3194.

● E-mail: [email protected].

● Instagram: @p.cultciatupinamba.

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