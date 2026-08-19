C6 registra lucro líquido de R$ 1,3 bi no primeiro semestre

C6 Bank registra lucro líquido de R$ 1,3 bi no primeiro semestre de 2026

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O C6 Bank, banco brasileiro que tem como sócio o JPMorganChase, registrou lucro líquido de R$ 1,3 bilhão no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2025. A instituição, que acaba de completar sete anos de operação, registrou receita líquida recorde de R$ 6,3 bilhões no semestre, aumento de 48% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

O desempenho do primeiro semestre foi impulsionado, entre outros fatores, pelo crescimento das operações de financiamento de veículos e de crédito consignado. No último ano, o banco passou a atuar também no novo consignado privado, modalidade que ampliou o acesso dos trabalhadores com carteira assinada ao crédito.

A carteira de crédito expandida encerrou junho em R$ 99,8 bilhões, crescimento de 38% em relação a junho de 2025. A participação das operações com garantia, entre elas a de veículos e a de consignado, continuou avançando e chegou a 82% da carteira no período. O banco também registrou aumento na captação de recursos, com destaque para a captação a prazo, que chegou a R$ 112,9 bilhões ao fim de junho, alta de 36% em relação a junho de 2025. A base total de captação encerrou o semestre em R$ 125,6 bilhões, avanço de 34% na mesma comparação.

“Temos conseguido manter uma trajetória consistente de crescimento, apoiada em um modelo de negócio sólido e em uma estratégia de concessão de crédito que prioriza operações com garantia. Essa composição nos dá segurança para continuar expandindo o negócio de forma sustentável, mesmo diante de um ambiente macroeconômico desafiador”, diz Marcelo Kalim, CEO do C6 Bank.

O índice de eficiência, que é a relação entre as despesas operacionais e a receita líquida, caiu de 46% no primeiro semestre de 2025 para 42% no primeiro semestre deste ano, refletindo a alavancagem operacional que a estrutura do banco proporciona. As despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD) passaram de R$ 996 milhões para R$ 2,4 bilhões no mesmo período, em função principalmente do crescimento da carteira de crédito de consignado privado, que exige mais provisionamento.

A inadimplência ficou em 3,6% em junho de 2026, ante 3,2% em junho de 2025. Excluindo o impacto da Resolução CMN nº 4.966, o índice de empréstimos com atraso de 90 dias ou mais seria de 2,6% em junho deste ano.

“Parabéns ao C6 Bank pelos resultados sólidos e crescimento neste semestre, resultado de uma execução disciplinada”, afirma Mark O’Donovan, CEO de International Consumer Banking, JPMorganChase.

O total de ativos do banco chegou a R$ 171 bilhões em junho. Com isso, o C6 Bank passou a ser classificado pelo Banco Central como S2 e agora está entre as instituições mais relevantes do sistema financeiro nacional. “Para nós, que já cumpríamos exigências rigorosas de capital, liquidez e gestão de riscos, a entrada no S2 é um passo natural e um reflexo da robustez do nosso negócio, que agora vai operar sob uma régua ainda mais alta”, diz Philippe Katz, CFO do C6 Bank.

Outro destaque do primeiro semestre foi a evolução do C6 Assistant, ferramenta de IA generativa do C6 Bank. Agora, além de responder a dúvidas e permitir que os clientes façam transações financeiras de forma simplificada, o assistente oferece uma nova experiência de organização financeira. É possível interagir com a conta corrente e a fatura do cartão de crédito para ter uma leitura mais precisa das despesas e hábitos de consumo.

Com mais de 42 milhões de clientes, o C6 Bank – que atua nas áreas de pessoa física, pessoa jurídica, atacado, veículos, home equity e consignado – oferece um portfólio completo de produtos e serviços financeiros. Além de conta corrente, cartão e programa de pontos, o banco oferece uma conta global com saldo em dólar e euro e uma plataforma que permite investir em ativos no Brasil e no exterior, tudo no mesmo aplicativo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP