O design que protagoniza as estantes nos projetos de interiores

Entre os móveis que se mantiveram perenes ao longo da história da arquitetura, a estante é um desses elementos. Ela segue nos projetos residenciais, mas a sua razão de existir mudou um pouquinho. “Há séculos, ela representava o local para a disposição de livros com a formatação de grandes bibliotecas em ambientações que inspiravam momentos voltados aos estudos e à cultura. Hoje a peça encarna novas definições”, retrata a arquiteta Rosangela Pena, responsável por seu escritório homônimo.

De acordo com ela, nos projetos contemporâneos a estante ganhou novos delineados. Se antes elas eram amplas e completamente tomadas de objetos, a vertente de sua existência está ligada à leveza – tanto da sua estrutura, quanto do conteúdo que recebe.

Estilos e materiais

Se no passado a sua configuração era majoritariamente de madeira e com detalhes que marcaram estilo – casos das tonalidades mais escuras, as espécies e adornos realizados com entalhes e técnicas de marchetaria –, a arquiteta diz que essa referência é bastante diferente. “O décor inspira visuais mais limpos e, de certa forma, minimalista. A ornamentação acontece por meio da seleção dos itens escolhidos para a decoração“, pontua.

Entre os materiais empregados, a serralheria é bastante presente em combinações com a própria madeira (natural ou em MDF), vidro e pedras. Geralmente executadas sob medida, a marcenaria também entra em cena com a execução de estantes compostas por nichos ou prateleiras assimétricas, entre outras possibilidades. “O mobiliário tanto pode ser a estrela principal ou complementar outro elemento de destaque que designamos para o ambiente“, declara Rosangela.