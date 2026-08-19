O design que protagoniza as estantes nos projetos de interiores
O design que protagoniza as estantes nos projetos de interiores
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Entre os móveis que se mantiveram perenes ao longo da história da arquitetura, a estante é um desses elementos. Ela segue nos projetos residenciais, mas a sua razão de existir mudou um pouquinho. “Há séculos, ela representava o local para a disposição de livros com a formatação de grandes bibliotecas em ambientações que inspiravam momentos voltados aos estudos e à cultura. Hoje a peça encarna novas definições”, retrata a arquiteta Rosangela Pena, responsável por seu escritório homônimo.
De acordo com ela, nos projetos contemporâneos a estante ganhou novos delineados. Se antes elas eram amplas e completamente tomadas de objetos, a vertente de sua existência está ligada à leveza – tanto da sua estrutura, quanto do conteúdo que recebe.
Estilos e materiais
Se no passado a sua configuração era majoritariamente de madeira e com detalhes que marcaram estilo – casos das tonalidades mais escuras, as espécies e adornos realizados com entalhes e técnicas de marchetaria –, a arquiteta diz que essa referência é bastante diferente. “O décor inspira visuais mais limpos e, de certa forma, minimalista. A ornamentação acontece por meio da seleção dos itens escolhidos para a decoração“, pontua.
Entre os materiais empregados, a serralheria é bastante presente em combinações com a própria madeira (natural ou em MDF), vidro e pedras. Geralmente executadas sob medida, a marcenaria também entra em cena com a execução de estantes compostas por nichos ou prateleiras assimétricas, entre outras possibilidades. “O mobiliário tanto pode ser a estrela principal ou complementar outro elemento de destaque que designamos para o ambiente“, declara Rosangela.
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Na sala de estar deste outro projeto, a arquiteta Rosangela Pena explorou a combinação de materiais, com destaque para o pau ferro presente em toda parte inferior. Ladeando a TV, o móvel recebeu as cristaleiras | FOTOS: Sidney Doll
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A profissional afirma que é indiscutível pensar que a estante está associada à decoração, justamente por exibir diferentes artefatos – principalmente aqueles que fazem sentido aos moradores. “Considero, inclusive, que a estante seja o mobiliário mais afetivo dentro de um projeto de interiores, pois é nela que os moradores dispõem conteúdos de enorme valor sentimental e pessoal, atribuindo um valor imaterial a ela“, reflete.
Todavia essa não é a única competência que o móvel cumpre nos projetos. Junto com organização visual em si, o item pode, estrategicamente, setorizar dois ambientes dentro da integração. “É o que chamamos de dividir, sem separar“, ressalta. Além disso, sua disposição se soma ao projeto tanto por meio das suas características, como por ocupar espaços, como o caso de uma parede vazia.
A seguir, acompanhe algumas situações de projetos elencadas por Rosangela:
Incluída na marcenaria do ambiente
Rosangela explica que o projeto de marcenaria sob medida é uma das maneiras de incluir a estante no aproveitamento da área social.
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Com estar e varanda integrados, a arquiteta Rosangela Pena trabalhou a marcenaria com dois tons: o cinza e o amadeirado que, além de constituir a estante, também reveste a viga aparente – por sinal, a impressão é de que o elemento estrutural deriva diretamente dela | FOTO: Sidney Doll
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Minimalista
A aparência mais fluída também conquistou a concepção da estante que, ao invés de apresentar uma estruturação robusta, pode ser revelada no ambiente por meio da disposição de prateleiras livres e pequenos nichos que podem variar de tamanho.
“Aqui o design artístico ganha ainda mais destaque, sendo uma ótima escolha para moradores que embarcam na ousadia que propomos aos projetos“, destaca a arquiteta.
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Neste apartamento a arquiteta Rosangela Pena dividiu a área social em dois momentos. Do lado esquerdo a sala de TV e, do outro, o living com uma estante desconstruindo os padrões. O amadeirado que reveste toda a parede se tornou o fundo onde ela distribuiu as prateleiras e nichos que formam o móvel | FOTOS: Sidney Doll
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Serralheria
Que a serralheria firmou sua representatividade nos projetos, todos concordam. Como um elemento que sustenta a peça, o material entrega um equilíbrio interessante entre o rústico, contemporâneo e o sofisticado.
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No espaço de estar que a arquiteta Rosangela Pena desenvolveu na varanda, a inclusão da estante, que acompanha um desenho personalizado, se funde com o acabamento dos bricks aplicados na parede. Sua presença tornou-se perceptível com os artigos decorativos que selecionou para estarem em companhia dos vasos de jiboia (à esquerda) e a peperômia-filodendro (à direita) | FOTOS: Sidney Doll
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De acordo com o relato da profissional, a estante também cumpre o papel de delimitar ambientes. Com desenhos vazados, além da iluminação e ventilação natural que circula entre as áreas, os dois lados são beneficiados pelo efeito decorativo da peça.
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Por aqui, a arquiteta Rosangela Pena deu continuidade ao balcão para compor a estante com fundo espelhado que setoriza a cozinha e a sala de estar. Para trazer sutileza à serralheria, ela elegeu as bases de vidro | FOTOS: Sidney Doll
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Sobre a arquiteta Rosangela Pena
Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, Rosangela Pena comanda o escritório de arquitetura e interiores em São Paulo; atuando há mais de 20 anos na área, visando integrar sofisticação, funcionalidade e conforto para dar vida à projetos inovadores e contemporâneos com uma qualidade excepcional. A equipe do escritório Rosangela Pena Arquitetura é formada por um time de profissionais bem entrosados e competentes, sendo cada um uma peça fundamental para o funcionamento do escritório como um relógio.
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