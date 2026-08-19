Gustavo Gómez marcou e salvou o Palmeiras na noite desta quarta-feira. O time paulista avançou às quartas da Copa Libertadores.

O Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 x 0 no Paraguai e garantiu a vaga nas quartas de final

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O jogo da ida em São Paulo tinha sido 0 a 0 e o Verdão precisou fazer a ‘remontada’ no Paraguai.

Palmeiras no Brasileirão

Agora o tinha de Parque Antártica encara o Vasco no final de semana e vai atrás da recuperação porque está mais pressionado pelo Flamengo. O jogo acontece no domingo no Rio de Janeiro contra o Vasco.

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