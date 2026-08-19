Orquestra Filarmônica SENAI Americana traz trilhas de novela para o Teatro Municipal de Americana

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A Orquestra Filarmônica SENAI Americana traz trilhas de novela que marcaram época para o palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, nesta sexta-feira (21), às 19h30, com o concerto “Entre Cenas e Canções”. O musical celebra os 44 anos do SENAI Americana e a entrada é solidária, com a troca do ingresso por 1 litro de leite. A reserva pode ser feita no site www.ingressodigital.com.

A Filarmônica vai executar canções do imaginário coletivo em novos arranjos, em um concerto repleto de nostalgia, emoção e boa música. O repertório selecionado promete fazer o público presente reconhecer melodias, relembrar histórias e cantar junto com os músicos.

“As trilhas sonoras das novelas brasileiras fazem parte da história das nossas famílias e revelam as memórias afetivas de cada um. Com certeza o Teatro Lulu Benencase terá mais uma noite musical memorável”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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