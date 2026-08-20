TIC gera mais de 60 novas oportunidades de emprego

Implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte da TIC Trens gera mais de 60 novas oportunidades de emprego entre Jundiaí e Campinas

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A implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil, que ligará São Paulo a Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), serviço parador entre Jundiaí e Campinas, projeto da TIC Trens, está gerando mais de 60 novas oportunidades de emprego. As vagas são voltadas principalmente a funções operacionais e técnicas e estão concentradas em Jundiaí e Campinas, municípios onde atualmente estão em andamento as obras do projeto.

As oportunidades são para trabalho presencial nas frentes de obras do trecho entre Jundiaí e Campinas e contemplam diferentes perfis profissionais, com posições nas áreas operacional e técnica.

As posições contam com remuneração compatível com o mercado e pacote de benefícios.

Os profissionais interessados podem consultar todas as vagas e requisitos abaixo e devem se inscrever exclusivamente pelo site, de forma gratuita.

As vagas disponíveis são:

Ajudante

Almoxarife

Analista de Implantação Jr.

Apontador

Assistente Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Eletricista

Auxiliar de Mecânico

Controlador Manutenção

Coordenador de Suprimentos

Eletricista de Manutenção

Encarregado de Via Permanente

Encanador

Enfermeiro

Inspetor de Solda

Lubrificador

Mecânico

Motorista Guindauto

Motorista Lubrificador

Nivelador

Oficial Manutenção

Operador Máquinas Pesadas

Pedreiro

Serralheiro

Soldador

Técnico Segurança do Trabalho

Sobre a TIC Trens

A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil. O serviço expresso conectará São Paulo a Campinas, alcançando até 140 km/h e capacidade para aproximadamente 860 passageiros por viagem. Também haverá o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 quilômetros e tempo estimado de até 33 minutos. A TIC Trens ainda é responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, com 57 quilômetros de extensão.

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