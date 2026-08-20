TIC gera mais de 60 novas oportunidades de emprego

Implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte da TIC Trens gera mais de 60 novas oportunidades de emprego entre Jundiaí e Campinas
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A implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil, que ligará São Paulo a Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), serviço parador entre Jundiaí e Campinas, projeto da TIC Trens, está gerando mais de 60 novas oportunidades de emprego. As vagas são voltadas principalmente a funções operacionais e técnicas e estão concentradas em Jundiaí e Campinas, municípios onde atualmente estão em andamento as obras do projeto.
As oportunidades são para trabalho presencial nas frentes de obras do trecho entre Jundiaí e Campinas e contemplam diferentes perfis profissionais, com posições nas áreas operacional e técnica.
As posições contam com remuneração compatível com o mercado e pacote de benefícios.
Os profissionais interessados podem consultar todas as vagas e requisitos abaixo e devem se inscrever exclusivamente pelo site, de forma gratuita.
As vagas disponíveis são:
Sobre a TIC Trens
A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil. O serviço expresso conectará São Paulo a Campinas, alcançando até 140 km/h e capacidade para aproximadamente 860 passageiros por viagem. Também haverá o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 quilômetros e tempo estimado de até 33 minutos. A TIC Trens ainda é responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, com 57 quilômetros de extensão.
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