Dia D acontece neste sábado em 12 unidades de saúde de Santa Bárbara

VALE ESTE: Dia D da Campanha de Multivacinação acontece neste sábado em 12 unidades de saúde de Santa Bárbara

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (22) o Dia D da Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta, com a abertura de 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8 às 16 horas. A ação é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos, ou seja, de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A iniciativa faz parte da Campanha de Multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e os municípios, e tem como objetivo avaliar e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes, de acordo com o Calendário Estadual de Vacinação.

Até o momento, a campanha já imunizou 1.400 crianças e adolescentes em Santa Bárbara d’Oeste com pelo menos uma vacina, totalizando 3.001 doses aplicadas. A campanha segue até o dia 1º de setembro, com atendimento nas unidades participantes, sem necessidade de agendamento.

Durante o Dia D, pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes até uma das UBSs participantes para que um profissional de saúde avalie a caderneta de vacinação e identifique eventuais doses em atraso, faltantes ou que necessitem de reforço.

Para receber o atendimento, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação com foto e Cartão SUS. A avaliação individual permitirá que a equipe de saúde verifique quais vacinas precisam ser aplicadas de acordo com a idade e o histórico vacinal de cada criança ou adolescente.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a caderneta atualizada, já que a vacinação é uma das principais medidas de prevenção e proteção contra diversas doenças. Mesmo crianças e adolescentes que estejam com algumas doses em atraso podem procurar as unidades para avaliação e atualização do esquema vacinal.

Além do Dia D, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias continuam disponíveis nas UBSs do Município, conforme o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacinação podem ser consultados diretamente em cada unidade, por telefone ou presencialmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454-8402/ 3463-1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457-5072 / 3454-4140

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454-6515 / 3454-1279

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 / 3454-5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457-5021 / 3458-6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454-4885 / 3454-3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457-4856 / 3457-8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463-1059 / 3463-1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 / 3463-1163

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